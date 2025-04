Lange wachttijd voor zedenzaken in Noord-Nederland

Groningen – Slachtoffers van seksueel misbruik moeten in Noord-Nederland vaak meer dan een jaar wachten op een rechtszaak. Dat meldt RTV Drenthe vrijdagochtend. De rechtbank heeft te weinig ruimte om de zaken snel te behandelen.

Dat zorgt ervoor dat het onderzoek in sommige zaken al lang klaar is, maar er groot tekort aan zittingsruimte niet met de behandeling van zaak begonnen kan worden. De rechtbank Noord-Nederland heeft, naar eigen zeggen, elk jaar zo’n zestig zedenzaken te veel. Daardoor blijven slachtoffers en verdachten lang in onzekerheid.

De meeste zedenzaken worden behandeld door drie rechters tegelijk. Dat zijn vaak gevoelige zaken met grote gevolgen. Er zijn dit jaar al extra zedenzittingen gehouden. Daardoor zijn in het eerste half jaar van 2025 drie keer zoveel zaken gepland als vorig jaar. Aldus Oogtv.

Foto's