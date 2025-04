Honden aan de lijn in Groningen? Wat is wijsheid?

Groningen – In Groningen zie je vaak mensen wandelen met hun hond, soms los en soms aangelijnd. De prachtige parken en uitgestrekte velden bieden volop ruimte om te rennen en ravotten. Toch is het niet altijd duidelijk of en wanneer je hond aangelijnd moet zijn.

Sommige baasjes willen hun hond meer vrijheid geven, terwijl anderen bang zijn dat hun viervoeter iets overkomt. In dit artikel kijken we naar de voor- en nadelen, zodat je zelf een goed besluit kunt nemen.

Vrijheid en controle in balans

Een weimaraner is een energieke hond die graag rent en snuffelt in de omgeving. Als je zo’n hond hebt, kan het heerlijk zijn om hem te laten loslopen. Hij kan dan zijn energie kwijt en sociaal contact hebben met andere honden. Toch kan loslopen ook risicovol zijn. Een hond kan onverwacht een fietspad oversteken of achter wild aangaan. Groningen heeft drukke fietsroutes en delen van de stad waar verkeer en voetgangers elkaar kruisen. Dan is het veiliger om de lijn te gebruiken. Bovendien kan een leiband onzekerheid wegnemen bij mensen die bang zijn voor honden. Dat schept rust voor iedereen.

Veiligheid en gezondheid

Bij sommige honden kan het nodig zijn om hun beweging te beperken of in elk geval onder controle te houden. Stel dat je hond een blessure heeft, dan wil je niet dat hij te veel spurtjes trekt. Denk ook aan medicatie. Metacam hond is een middel dat dierenartsen soms voorschrijven bij ontstekingen of gewrichtsproblemen. In zo’n geval is rustig bewegen vaak beter dan wild rondrennen. Anders verergert de klacht. Het is ook handig om te kijken of je hond gehoorzaam genoeg is. Een hond die niet goed luistert, kan lastiger teruggeroepen worden. Voor de veiligheid van je hond én anderen kan een lijn dan helpen.

Wat zegt de wet?

In sommige gebieden van Groningen is aanlijnen verplicht. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor natuurgebieden waar dieren grazen, of in stadsparken met veel publiek. Vaak staan borden die aangeven wat de regels zijn. Ook kan de gemeente voorschriften hebben. Honden kunnen schade aanrichten, al is het maar door in de moestuin van iemand anders te snuffelen. Bovendien zijn er mensen die geen hond gewend zijn en zich bedreigd voelen als er opeens een loslopende hond opduikt. Aangelijnd wandelen toont respect voor deze mensen, zodat iedereen kan genieten van de wandelpaden zonder zich onveilig te voelen.

Train je hond voor meer vrijheid

Wil je dolgraag dat je hond los kan lopen, oefen dan eerst de basiscommando’s. Zorg dat hij komt wanneer je roept, ook als hij net iets spannends ziet. Beloon goed gedrag. Weet je dat je hond angstig is of agressie kan vertonen? Schakel dan een hondentrainer in. Zo vergroot je de kans dat loslopen prettig verloopt. Let erop dat loslopen niet voor elke hond weggelegd is. Sommige honden blijven te onvoorspelbaar of jagen graag achter dieren aan. Dan is een lange lijn soms een goed compromis.

Wees bewust van je omgeving

Kortom, wees bewust van je omgeving. Kijk hoe jouw hond in elkaar zit en maak een afweging. Loslopen kan geweldig zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bovendien is het in sommige delen van Groningen verplicht om je hond aan de lijn te houden. Kies wat past bij jullie situatie, zodat mens en dier vredig naast elkaar kunnen bestaan.

Foto's