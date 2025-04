Tbs’er steekt in Mesdagkliniek andere patiënt neer

Groningen – In de Mesdagkliniek, de tbs-kliniek in Stad, heeft zondagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij twee tbs’ers betrokken waren. Dat bevestigt een woordvoerder van de kliniek.

Bij het incident raakte één tbs’er gewond. Ook de verdachte is een bewoner van de kliniek. Daarom mag de kliniek verder niets naar buiten brengen over de aard van de steekpartij en de achtergrond van verdachte en slachtoffer. ‘Dat valt onder het beroepsgeheim’, laat de woordvoerder weten.

De kliniek doet in dergelijke gevallen aangifte. Wat de consequenties voor de verdachte zijn, hangt af van de fase van de behandeling waarin hij zich bevindt. ‘In algemene zin kan ik zeggen dat in dergelijke gevallen iemand kort wordt gesepareerd (afgezonderd, red.) en dat per geval wordt bekeken wat er verder gaat gebeuren.’ Dat meldt RTVNoord.nl.

