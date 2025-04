OM eist zes maanden jeugddetentie tegen minderjarige verdachte van explosies Winschoten

Winschoten – Het Openbaar Ministerie eist tegen een zeventienjarige verdachte jeugddetentie van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor twee explosies in Winschoten, in september 2023.

De officier eist deze straf omwille van zijn betrokkenheid bij twee explosies in Winschoten en een explosie aan een beautysalon aan de Herestraat in Groningen. Van de twaalf maanden is zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden. Lees verder op RTV Noord.nl

Foto's