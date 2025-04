Op vrijdag heeft de Bundespolizei bij een controle aan de Duits-Nederlandse grens een vermoedelijk illegaal dierentransport gestopt, waarbij zich verschillende, deels exotische dieren bevonden. Onder andere twee zebra’s, zes apen en andere dieren.

De in Polen geregistreerde dieren transporter was omstreeks 16:50 uur via de Neuschanzer Straße uit Nederland Duitsland binnengekomen. Tijdens de tijdelijk her ingevoerde binnengrenzencontroles werd het voertuig in het bedrijventerrein Bunde-West door de Bundespolizei gestopt en gecontroleerd.

Bij het openen van de laadruimte van de bestelwagen stuitten de agenten op twee zebra’s, zes apen, een antilope, een serval, een buizerd en een zwaan, voor wie de twee Poolse voertuigbestuurders van 23 en 31 jaar geen volledige transportdocumenten of herkomstbewijzen konden overleggen.

Vanwege het vermoeden van een schending van de dierenbeschermings- en soortenbeschermingswetten werd de bevoegde veterinaire dienst ingeschakeld. Omdat de dieren niet op de juiste en diervriendelijke manier in het voertuig waren geladen en vastgezet en de transportdocumenten incompleet waren, werd de binnenkomst en verder transport van de dieren verboden.

Na de afronding van de strafrechtelijke vaststelling van de feiten wegens schending van de dierenbeschermingswet door de Bundespolizei, werden de dieren uiteindelijk via de Nederlandse politie overgedragen aan de bevoegde autoriteit in Nederland voor verder onderzoek naar de verantwoordelijken van het dierentransport op de plaats van herkomst van het transport. Alle dieren werden opgevangen en verzorgd in een opvangstation in Nederland.

Foto's