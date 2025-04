Vrijspraak voor militair uit Stad (27) met scherpe patronen in vuurwapen tijdens oefening

Groningen – Een 27-jarige militair uit Groningen wordt niet bestraft voor het dragen van wapen met scherpe munitie. Dat bepaalde de Militaire Kamer maandagmiddag.

De Stadjer en een collega-militair waren op eind oktober 2022 voor een oefening in Lauwersoog in de Marnewaard. De 31-jarige man uit Vroomshoop vulde voorafgaand aan de oefening zijn eigen magazijn, maar schoot niet tijdens de oefening. Tijdens het ontladen van zijn wapen bleek er een scherpe patroon in de kamer van zijn magazijn te zitten.

Ook de Stadjer vulde zijn eigen magazijnen, maar verklaarde aan de rechtbank dat er tijdens de oefening magazijnen zijn uitgewisseld tussen hem en zijn collega’s. Daarom kon de Militaire Kamer niet vaststellen dat de 27-jarige Stadjer het magazijn heeft gevuld waarin een scherp patroon is gevonden. De militaire rechters gaven de Stadjer wel een tik op de vingers, omdat hij de magazijnen niet die hij ontving van zijn collega’s niet heeft gecontroleerd.

De 31-jarige collega van de Stadjer kreeg wel een geldboete van vijfhonderd euro opgelegd. Volgens de militaire kamer was er geen sprake van levensgevaar, omdat op de loop van het wapen een mondingsstop zat. Als een scherp patroon wordt afgevuurd met een wapen waarop een mondingsstop is geplaatst, zou deze mondingsstop afbreken, de loop beschadigen en zou het risico ontstaan dat personen dan wel gebouwen geraakt worden door rondvliegende delen.

De zaak was onderdeel van een themadag over ongewilde schoten en andere vuurwapen-gerelateerde overtredingen binnen Defensie. In totaal stonden acht militairen terecht.

Foto's