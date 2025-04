Man (69) uit Friesland overlijdt nadat lading van een vrachtwagen op hem valt tijdens fietsen

Grijpskerk – Maandagochtend rond 07:20 uur ontving de politie een melding van een verkeersongeval aan de Groningerstraatweg in Grijpskerk. Medische hulpverlening werd gelijk opgestart. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.

Het slachtoffer, een 69-jarige man uit Oentsjerk, is bij het ongeval om het leven gekomen. Het ongeval ontstond mogelijk nadat een vrachtwagen lading is verloren. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en staat in contact met de betrokken chauffeur en getuigen.

Foto's