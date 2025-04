Scooterrijder zonder helm, zonder rijbewijs, zonder verzekering, onder invloed aangehouden

Leek – Dinsdagmiddag zagen agenten een scooterrijder rijden op de Lindensteinlaan in Leek waarvan de bestuurder geen helm droeg. De agenten gaven de scooterbestuurder een stop teken, na het navragen van het kenteken bleek dat de scooter gestolen stond.

De bestuurder een 16 jarige inwoner uit de gemeente Noordenveld bleek tevens geen rijbewijs te hebben. De verdachte is aangehouden voor heling, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm, rijden zonder geldige verzekering en rijden onder invloed van drugs. Hij is meegenomen naar het bureau in Leek waarna hij is verhoord. De verdachten heeft een proces verhaal gekregen voor alle bovenstaande feiten. De scooter is in beslag genomen en zal verder onderzocht worden.

Foto's