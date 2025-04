Nepvuurwapen in beslaggenomen in Gele Loper

Groningen – Politieagenten hebben dinsdagavond een nepvuurwapen in beslaggenomen in het gebied de Gele Loper. Dat meldt de politie op sociale media. Dat meldt OOGTV.nl

“We kregen de melding dat er een persoon gezien zou zijn met een vuurwapen”, schrijft de politie. “Uiteindelijk troffen we de persoon aan in de Ubbo Emmiusstraat, naast de bioscoop.” Bij de aanhouding werd een wapen gevonden. “Het bleek echter niet om een vuurwapen te gaan maar om een wapen dat er sterk op leek. Deze hebben we in beslaggenomen.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.

Het gebied tussen de Oude Kijk in ’t Jatbrug en het Hoofdstation wordt de Gele Loper genoemd. In het gebied wordt de afgelopen jaren veel drugsoverlast, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers, bewoners en ondernemers waargenomen. In het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen om de overlast aan te pakken. Zo zijn er camera’s geplaatst, is er een wijkhub gekomen en surveilleren politieagenten er vaker.

