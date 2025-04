Groninger (29) betrokken ernstig ongeluk Epe

EPE/GRONINGEN/NIJMEGEN – Een 21-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig ongeluk dat maandagavond op de A50 bij Epe plaatsvond. Hij is niet aangehouden. Dat meldt de politie.

De man zat alleen in de auto en was volgens een woordvoerder niet onder invloed van alcohol of drugs.

Bij het ongeluk waren twee personenauto’s betrokken. De 21-jarige Apeldoorner zat in één voertuig en een 29-jarige man uit Groningen zat samen met een 28-jarige vrouw uit Nijmegen in de andere auto.

De vrouw uit Nijmegen liep botbreuken op en de Groninger enkele schrammen. De man uit Apeldoorn raakte niet gewond.

Over de kop

Het ongeluk gebeurde even na 21.30 uur. De twee auto’s botsten op elkaar en sloegen over de kop. Daarbij belandde een van de wagens achter de vangrail in de berm.

Het ongeluk zorgde voor veel schade. De A50 bij Epe was in de richting van Zwolle urenlang afgesloten. De politie deed onderzoek en een bergingsbedrijf sleepte de zwaar beschadigde auto’s af.

Foto's