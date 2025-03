GRONINGEN – Op de kruising van de Spilsluizen met de Nieuwe Boteringestraat in Groningen heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden waarbij een fietser gewond is geraakt.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. De weg is deels gestremd vanwege het incident. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Of er meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken waren, is eveneens onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

