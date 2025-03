ZUIDWOLDE (GR) – Zaterdagochtend heeft op de N46 ter hoogte van Zuidwolde een kop-staartbotsing plaatsgevonden tussen twee auto’s.

Hulpdiensten, waaronder Rijkswaterstaat en de politie, zijn ter plaatse om hulp te verlenen. De betrokkenen zijn aanspreekbaar en worden opgevangen door de hulpdiensten.

Het ongeluk gebeurde in de richting van de Eemshaven. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Foto's