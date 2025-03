Grote integrale controle door Politie, Belastingdienst, Douane en Gemeente nabij A7 Leek (+resultaten)

Leek – Politie eenheid Westerkwartier heeft vrijdag van vier uur ’s middags tot ongeveer tien uur ’s avonds een grootschalige integrale controle uitgevoerd op de carpoolplaats langs de A7 bij Leek. Er werkten verschillende handhavingsinstanties samen om de veiligheid en naleving van wet- en regelgeving te controleren. Dat meldt Infoleek.nl

De controle had nadrukkelijk als doel ondermijning tegen te gaan. Door de samenwerking tussen verschillende instanties wordt een breed beeld verkregen van mogelijke overtredingen en criminele activiteiten.

Samenstelling controle

In totaal waren er zo’n 60 medewerkers van politie Noord-Nederland ingezet waarvan een deel studenten. Daarnaast waren er diverse medewerkers van de Douane, Belastingdienst, Veilig Verkeer Nederland en Handhaving gemeente. Ongeveer 8 motoragenten pikten voertuigen uit de hele regio op om deze naar de controlelocatie op de carpoolplaats bij Leek te brengen.

Openstaande schulden

De Belastingdienst was aanwezig om openstaande schulden te innen en heeft gedurende deze controle een kenteken-scanauto langs de snelweg geplaatst die alle kentekens scande. Zodra er een zogenoemde ‘hit’ naar boven kwam werd dit voertuig door een motoragente begeleid naar de controle. Daar volgde een volledige controle en werden de openstaande schulden besproken en waar nodig direct geind. Dit ging soms om vele duizenden euro’s die direct betaald moesten worden.

Resultaten van de Controle

De politie teamleider van deze controle laat verder weten dat het een succesvolle dag is. Er zijn enorm veel voertuigen gecontroleerd. Daarbij zijn veel bekeuringen uitgeschreven voor mankementen aan voertuigen. Daarnaast hebben we bij veel automobilisten drugs aangetroffen en zijn er ook meerdere personen aangehouden. De exacte resultaten worden opgemaakt en volgen later vandaag of morgen.

Bestuurder slaat op de vlucht

Één bestuurder maakte het wel erg bont en wilde niet meewerken aan de controle. Op meerdere vorderingen van de politie opende de bestuurder de portieren niet. Uiteindelijk besloot de automobilist er vandoor te gaan. Hierbij reed hij bijna een motoragent aan. Na een achtervolging met hoge snelheid werd de automobilist uiteindelijk nabij Zuidhorn aangehouden en is zijn voertuig in beslag genomen. De motoragent heeft tegen de automobilist aangifte gedaan van poging doodslag.

De resultaten van de grote intergrale verkeerscontrole:

Vele honderden voertuigen gecontroleerd en in totaal 138 zaken/pv’s opgemaakt door politie:

– 6 x verdenking rijden onder invloed verdovende middelen (bloedproef)

– 5 x rijden onder invloed alcohol

– 1 x aanhouding ivm openstaan 30 dgn cel

– 1 x aanhouding en insluiting na achtervolging ivm poging doodslag na onttrekking aan beslag door deurwaarderij en bij de vlucht bijna een politiemotorrijder omver rijden. (eea is onder ander proces vastgelegd)

– 14 x pv niet kunnen tonen rijbewijs

– 4 x pv niet kunnen tonen kentekenbewijs

– 4 x pv rijden zonder geldig rijbewijs

– 5 x pv losliggende lading

– 5 x pv voeren mistlicht voorzijde

– 6 x pv losbreekremkabel aanhangwagen onjuist bevestigd

– 6 x pv onjuist kenteken op aanhangwagen

– 1 x pv hulpkoppeling aanhangwagen onjuist bevestigd

– 1 x pv onvoldoende zicht voorruit

– 5 x pv defect dimlicht

– 1 x pv defecte oplooprem aanhangwagen

– 1 x pv defect achterlicht personenauto

– 1 x pv uitstekende delen aanhangwagen

– 3 x pv geen gordel dragen

– 6 x pv vasthouden mobiele telefoon

– 1 x pv gebruikmaken busbaan

– 1 x pv lichtdoorlatendheid voorruit te weinig (Tintman)

– 1 x pv geen zijrefelectoren

– 4 x pv verlichting aanhangwagen niet in orde

– 5 x pv gladde banden

– 2 x pv niet kunnen tonen identiteitsbewijs

– 1 x pv niet voeren dimlicht bij nacht

– 1 x pv voertuig niet voorzien van 3e remlicht

– 2 x pv kenteken voertuig niet leesbaar

– 1 x pv ondeugdelijke spanband bij ladingzekering

– 1 x pv rijden over de vluchtstrook A7

– 9 x pv snelheidsoertreding

– 1 x pv rijden met WOK-status

– 1 x pv voorhanden hebben pepperspray

– 3 x pv defect remlicht

– 1 x pv ontbreken markering uitstekende lading

– 2 x pv onnodig links rijden A7

– 1 x pv softdrugs voorhanden hebben

– 2 x pv defecte achteruitrijverlichting

– 2 x pv scherpe delen voertuig

– 6 x pv geluidsmeting

– 6 x WOK nav geluidsmeting

– 2 x pv geen rijbewijs beroepsvervoer

– 1 x pv niet kunnen tonen NIWO-verklaring

– 1 x pv voeren onnodige verlichting

– 2 x pv geen vervoersvergunning

– 1 x pv lading onvoldoende gezekerd

– 3 x pv geldigheid rijbewijs verlopen

– 1 x pv kleven A7

– 1 x pv onnodig claxonneren

Voorts zijn er door de Douane 15 voertuigen gecontroleerd waarbij geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Door de Belastingdienst Team Fysiek Toezicht Auto is pv opgemaakt voor de volgende zaken:

– 3 x pv onrechtmatig gebruik handelaarskenteken

– 1 x pv rijdende bedrijfsvoorraad

– 3 x pv rijden met geschorst kenteken

– 3 x pv Nederlands burger in buitenlands voertuig

– 1 x camper die niet meer voldeed aan belastingtechnische eisen

Door de Belastingdienst Deurwaarders is het volgende uitgevoerd:

– 9 x beslaglegging met totale waarde van E.84.053,-

– 1 x beslag met afvoer ter waarde E.11.229,-

– inning van belastingen ter plaatse à E.29.046,-

