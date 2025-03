Brand op dakterras woning Tuinbouwstraat in Groningen

GRONINGEN – In een woning aan de Tuinbouwstraat in Groningen is zaterdagochtend brand uitgebroken op het dakterras. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar middel brand, waardoor twee blusvoertuigen werden ingezet.

De melder zag rook vanaf het dakterras komen. Ter plaatse bleek er rommel in brand te staan. Ook de houten vloerdelen op het terras vlogen in brand, waarna de brandweer sloopwerkzaamheden uitvoerde om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was.

De Tuinbouwstraat werd tijdelijk afgesloten. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Of er gewonden zijn is niet bekend meldt VR Groningen.

