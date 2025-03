112Kort: Ongeval Van Iddekingeweg & Ongeval Stadskanaal

Groningen – Een fietser is donderdagmiddag zwaar ten val gekomen op de Van Iddekingeweg in Groningen.

Volgens omstanders zou de fietser mogelijk met een andere fietser in botsing zijn gekomen, hoewel dit nog niet bevestigd is. Het ambulancepersoneel was ter plaatse en stabiliseerde het slachtoffer.

Stadskanaal

Er heeft donderdagmiddag ook een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser aan het Lilienthalplein in Stadskanaal. De ambulance kwam ter plaatse, nader info ontbreekt verder.

