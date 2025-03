Volle kassalade gevonden door spelende kinderen

Winschoten – Onlangs werd een groepje kinderen geconfronteerd met een ongebruikelijke ontdekking. Tijdens het spelen in de bosschages stuitten ze op een kassalade, die ergens was achtergelaten.

Na een kort overleg raadpleegden ze hun ouders, die hen aanmoedigden om de vondst bij de politie te melden. Bij de kassalade troffen ze nog de inhoud aan, bestaande uit munt- en briefgeld.

Er wordt onderzoek gedaan of de kassalade te linken is aan een zaak. De kinderen in dit verhaal gaven het juiste voorbeeld door hun ontdekking bij de politie te melden. Zelfs kleine handelingen kunnen bijdragen aan het handhaven van de veiligheid in onze gemeenschappen.

(*Met toestemming van de ouders posten wij deze foto, schrijft de politie)

