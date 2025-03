Auto ramt stapel stenen in Gasselternijveen, 1 gewonde (Video)

Gasselternijveen – Donderdagochtend is een auto met hoge snelheid frontaal tegen een stapel stenen gebotst op de Hoofdstraat in het Drentse Gasselternijveen.

Omstanders zagen hoe de auto in een rechte lijn van de wegraakte, ramde een paal, een perenboom en kwam toen tot stilstand tegen de stapel stenen.

Brandweer, ambulance en de politie kwamen met spoed ter plekke. De bestuurder is na behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht is onbekend.

