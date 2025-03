Oud Burgemeester Schuiling gaat in hoger beroep voor `schennis boete`

Groningen – Koen Schuiling, de voormalige Burgemeester, gaat in hoger beroep tegen de boete van 250 euro die hij kreeg voor schennis van de eerbaarheid. De politierechter in Zwolle oordeelde dat hij op 25 maart vorig jaar tijdens het rijden op de A7 masturbeerde, en dat dit werd gezien door een melkwagen-chauffeur die het incident bij de politie meldde.

Schuiling ging niet akkoord met de veroordeling en vroeg om een uitspraak van de rechter. Op 12 maart werd hij in het ongelijk gesteld, nadat een eerdere rechtszaak in januari wegens een fout was afgebroken.

Schuiling’s advocaat, Peter Koops, meldt dat het nog niet zeker is of het hoger beroep doorgezet wordt. Het hoger beroep is wel ingediend, omdat de termijn voor het aantekenen ervan bijna verstreken is meldt RTV Noord.

