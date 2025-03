Politie deed onderzoek in tuin van woning Rijksweg Groningen

Groningen – De politie deed woensdag aan het begin van de middag een onderzoek in een tuin aan de Rijksweg in Groningen. Een woordvoerster kon alleen melden dat het ,,een lopend onderzoek” betrof en dat er niet meer info was. Er waren rechercheurs en politie agenten aanwezig.

Er liep o.a. iemand met een metaaldetector in de tuin kon je vanuit het parkje(openbare weg) aan de achterzijde zien. Ook werd er een kuil gegraven. Het is onbekend waar ze naar zochten. Rond 14:00 uur vertrokken ze weer.

