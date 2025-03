Auto raakt van de Eemshavenweg(N46) in sloot, 1 gewonde

Zuidwolde – Op de N46 Eemshavenweg bij Zuidwolde, in de richting van de Eemshaven, is woensdagochtend een auto van de weggeraakt en op de kop tot stilstand gekomen in een sloot.

Hulpdiensten waaronder een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. In eerste instantie werd ook de brandweer gealarmeerd. Het lukte de bestuurder zelf om uit de auto te komen. Hierop werd de brandweer geannuleerd. De toedracht is onbekend.

De bestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. Een berger kwam voor afsleep.

Foto's