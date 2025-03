Ravage bij daglicht groot na grote brand Zevenhuizen, 1 man raakte zwaargewond

Zevenhuizen – Maandagochtend is bij daglicht de schade aan de woning in Zevenhuizen goed te zien.

Zondagavond was hier een grote woningbrand uitgebroken. De woning stond binnen enkele minuten volledig in brand.

Een persoon raakte hierbij ernstig gewond, deze werd door buren uit het huis gehaald. Het slachtoffer had zoveel rook ingeademd dat hij in slaap was gebracht door het Mobiel Medisch Team en toen in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De schade bij daglicht is enorm(foto). Zie ook foto`s van zondagavond.

Volg 112Groningen ook via social media kanalen: Facebook, Instagram, en X(voorheen Twitter)

Foto's