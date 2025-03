Grote brand Bosplantsoen in Zevenhuizen, één gewonde (Video)

Zevenhuizen – De brandweer van Groningen en Friesland zijn zondagavond bezig met het blussen van een uitslaande woningbrand in een bungalow.

Rond 21:35 uur brak de brand uit aan het Bosplantsoen en verspreidde zich snel. Brandweerkorpsen uit Leek en Haulerwijk zijn ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Zie ook VR Groningen voor updates.

Update: Doordat de brandweer snel met veel materieel ter plaatse waren hebben ze de brand snel onder controle gekregen. Het groot water transport hoefde niet meer ingezet te worden. Wel zullen ze nog enige tijd nodig hebben met het nablussen. Mochten omwonenden last hebben van de rook dan is ons advies om ramen en deuren gesloten te houden meldt de brandweer. Er zijn twee ambulances ter plaatse en het MMT, 1 bewoner ligt in een ambulance en raakte gewond meldt de correspondent.

Door de felle brand in de woning is er veel schade ontstaan. Er is een kraan onderweg voor enig sloopwerk aan de woning. Stichting Salvage zal de gedupeerden bijstaan in de afwikkeling van de schade. Omliggende woningen hebben we kunnen behouden bij deze brand. Video.

