Groningen – Deze tassen zijn onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Vermoeden is dat deze van diefstal afkomstig zijn. De politie is nu op zoek naar de eigenaar van deze goederen. Is dit van u?<

Dan kunt u zich melden aan politiebureau Groningen Centrum aan de Rademarkt 12 te Groningen of u kunt bellen met 0900-8844.

Foto's