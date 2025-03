Gemeente wil herziening luchthavenbesluit Eelde vanwege extra geluidsoverlast

Eelde – De gemeente Groningen vraagt om herziening van het ontwerp luchthavenbesluit Eelde. Het springt daarmee op de bres voor omwonenden van de luchthaven. De gemeente is tegen de verruiming van de openingstijden, omdat dit leidt tot meer geluidsoverlast in de dorpen Glimmen en Onnen.

In zo’n luchtvaartbesluit staat wat er op en bij een luchthaven wel en niet mag. In de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit wil Groningen Airport Eelde graag dat minister Barry Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat toestaat dat er per dag langer gevlogen mag worden vanaf de luchthaven. Eelde wil onder andere de openingstijden verruimen naar 06:00 uur tot 00:00 uur (nu: 06:30-23:00), meer vliegtuigtypen toelaten en de trauma-helikopter meer ruimte bieden. Zegt Oogtv.

Maar de extra vakantievluchten in de vroege ochtend en late avond zouden slaapverstoring veroorzaken bij omwonenden. Volgens de gemeente is dit in strijd met het kabinetsbeleid. Dat zou juist minder nachtvluchten nastreven. Ook ligt Glimmen in het Nationaal Park Drentse Aa, waar extra vluchten negatieve gevolgen kunnen hebben voor flora en fauna.

“Wij vinden dat die negatieve geluidseffecten beter onderbouwd moeten worden vanwege de mogelijke negatieve impact op inwoners in Glimmen en andere gebieden onder de vliegroutes en dat deze bestreden moeten worden”, schrijft het gemeentebestuur aan minister Madlener. De gemeente vindt dat de ecologische effecten onvoldoende zijn onderzocht en dat een volledige milieu-effectrapportage (MER) nodig is. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) oordeelde eind april vorig jaar dat Eelde qua geluidshinder in de nacht en slaapverstoring voor omwonenden niet voldoende heeft aangetoond dat er geen problemen ontstaan door de ruimere openingstijden. Maar omdat het luchthavenbesluit zelf toen nog niet klaar was, kon de commissie niet nagaan wat het effect is van de combinatie van (nieuwe) vliegtuigtypen en de extra vliegbewegingen.

Groningen Airport Eelde heeft zelf al aangegeven dat de extra openingstijden niet nodig zijn voor haar bedrijfsplan, haalt de gemeente aan in een brief aan de minister. “De luchthaven kan dus met de huidige openingstijden haar bedrijfsplan ten uitvoer brengen. Op grond waarvan de verruimde openingstijden dan wel zijn aangevraagd (nu een economische reden ontbreekt) is onduidelijk en derhalve ongewenst.”

De gemeente ziet daarom geen goede reden voor deze aanpassing en roept het kabinet op om het besluit te herzien.

Foto's