Vrouw(34) verdacht van ontucht met jongen(13)

Hoogezand – Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 20 maanden geëist tegen een vrouw (34) die ontucht zou hebben gepleegd met een dertienjarige jongen. De ontucht zou van januari tot juli 2021 in het huis van de verdachte hebben plaatsgevonden.

De vrouw uit Hoogezand, moeder van vier kinderen en ondertussen zwanger van de vijfde, had contact met de jongen via Snapchat en Tiktok. Het huis van de verdachte was naar eigen zeggen een soort opvangplek voor het slachtoffer en een vriend van hem. De jongen zou door alle onrust thuis een plek elders nodig hebben. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie)

