Politie laat buschauffeur doorrijden na bedreiging met vuurwapen: ‘Dat hadden we anders moeten doen’

Groningen – De politie heeft afgelopen zaterdag een buschauffeur zijn weg laten vervolgen nadat die bij het Overwinningsplein in Groningen was bedreigd met een vuurwapen of iets wat daarop lijkt. Het incident gebeurde rond 12.00 uur, op een moment dat het normaal gesproken druk is op het winkelplein. De politie gaat door het stof: ‘We hadden dit anders moeten doen’.

Zaterdag, aan het eind van de ochtend, kreeg de chauffeur van de bus door dat iemand in zijn bus zwartreed. Dat pikte de chauffeur niet: hij sprak de reiziger erop aan en werd vervolgens door de zwartrijder met een, al dan niet echt, pistool bedreigd. Lees verder op RTVNoord.nl

