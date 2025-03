Vlagtwedde – In Vlagtwedde is donderdagavond een 45-km auto in brand gevlogen. Die stond in een garage.

De melding was aanvankelijk middelbrand, waardoor behalve die van Vlagtwedde ook de ploegen uit Bellingwolde en Stadskanaal werden opgeroepen. Bij aankomst bleken de extra ploegen toch niet nodig. Van de brommobiel was na de brand niets over. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's