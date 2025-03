Getuigen gezocht van ongeval met doorrijder P&R Meerstad

Groningen – Op zaterdag 15 maart heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Driebondsweg bij de kruising van het fietspad met de inrit van de carpoolplaats P&R Meerstad.

Er heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser, de automobilist is hierbij doorgereden. De politie is opzoek naar getuigen die iets hebben gezien of informatie hebben over een wit voertuig dat omstreeks 23.00 uur in de omgeving van P&R Meerstad reed.

U kan in contact komen met de politie via 0900-8844, vermeld hierbij het registratienummer 2025067429.

