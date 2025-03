Groningen – Op de kruising Korreweg / Oosterhamrikade heeft woensdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen twee fietsers, daarvan is een gewond geraakt.

Het slachtoffer ging na controle in een ambulance mee naar het ziekenhuis voor behandeling van de onbekende verwondingen. De toedracht is onbekend, mogelijk kwamen ze in elkaars stuur, dat is niet bevestigd. De politie bekijkt de oorzaak. Even verderop was nog een ongeval, dat viel mee.

Foto's