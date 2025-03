Controle op illegale prostitutie in Het Westerkwartier

Westerkwartier – In de afgelopen periode hebben ze signalen ontvangen over illegale prostitutie in de gemeente Westerkwartier. Illegale prostitutie is een vorm van ondermijning.

Daarom hebben ze in samenwerking met @politie_westerkwartier en @riecliec Noord- Nederland een controle gehouden bij een woning in hun gemeente.

Signalen van illegale prostitutie zijn:

*Aanwezigheid van schaars geklede mannen/vrouwen waar dat niet hoort

* Activiteiten in avond/weekend.

* Onbekende personen die aanbellen.

* Verschillende auto’s kort voor de deur.

* Weinig tot geen meubels in huis, alleen bedden of matrassen.

* Mensen die op de uitkijk staan.

Heeft u signalen over illegale prostitutie of andere ondermijnende criminaliteit? Meld deze signalen bij de gemeente Westerkwartier of de politie. Blijft u liever anoniem? Meld deze signalen via Meld Misdaad Anoniem:

Telefonisch: 0800 7000

Internet: www.meldmisdaadanoniem.nl

Maakt u zich zorgen over uw buurman/buurvrouw, andere mensen in uw omgeving of zorgen ze voor overlast? Maak dan een melding bij Meldpunt Bezorgd van de gemeente Westerkwartier:

Telefonisch: 14 0594

E-mail: [email protected]

Uw melding kan het verschil maken!

Foto's