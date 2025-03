Ongeval letsel Nieuweweg in Roden

Roden – Maandagmiddag rond 14:40 uur is een bejaarde vrouw aangereden door een automobilist op de Nieuweweg in Roden. De vrouw stak lopend de weg over tussen twee geparkeerde auto’s, waarbij de naderende bestuurder haar over het hoofd zag.

Door de klap kwam de vrouw tegen de voorruit van de auto terecht, waarbij de ruit brak. Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse gecontroleerd en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend.

De politie was aanwezig om het incident af te handelen en doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto's