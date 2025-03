20 proces verbalen bij controle in omgeving Lauwersmeergebied

Lauwersoog – Dit weekend was het prachtig voorjaarsweer. Veel mensen trokken naar de natuurgebieden om van het weer te genieten. Het was daarom behoorlijk druk in de natuurgebieden.

Ze hielden toezicht op de regels die gelden in deze natuurgebieden. Dat is belangrijk om de planten en dieren in deze kwetsbare gebieden te beschermen. En nu extra belangrijk omdat het broedseizoen aanstaande is.

Dit weekend hebben ze dit in samenwerking gedaan met de ‘Groene BOA’s’ van de Provincie Groningen . Ze hebben samen met hun toezicht gehouden in de natuurgebieden langs de Friese/Groningse grens.

Helaas hield niet iedere bezoeker zich aan de regels. Ze moesten tegen een aantal overtredingen optreden.

De volgende overtredingen kwamen ze tegen:

15x PV zich begeven met hond waar dit niet mag

3x PV begeven buiten wegen en paden

2x PV voor visserijwet

Ook werden er een aantal waarschuwingen uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van documenten bijvoorbeeld. Ze kijken terug op een mooie samenwerking met de collega’s van de provincie Groningen waarbij wij kennis en ervaring hebben gedeeld.

Foto's