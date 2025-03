Druk weekend voor politie Westerkwartier

Westerkwartier – Er zijn dit weekend weer veel meldingen geweest die afgehandeld zijn door de agenten van politie Westerkwartier melden ze via Instagram.

Hieronder de informatie die werd gedeeld.

OPLICHTING LEEK

Op vrijdag 28 februari belde een inwoonster uit Leek met een bedrijf welke haar ketel zou kunnen repareren. Er kwam toen een monteur en deze heeft de storing niet verholpen en deze heeft ook geld uit de woning weggenomen. Toen de aangeefster weer naar het bedrijf belde bleek dat deze geen monteur hadden gestuurd en zelfs geen eerste telefoontje hadden gekregen.

Bekijk goed naar welk nummer u belt als u gebruik wil maken van een bedrijf. Komt er iemand aan de deur, vraag altijd naar legitimatie en let er goed op of diegene werkkleding aanheeft. Laat diegene ook nooit allen, maar blijf erbij.

De zaak is in onderzoek bij de recherche van het team.

RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS

Op de A7 en in Leek zijn twee bestuurders gepakt voor het vermoedelijk rijden onder invloed van drugs. Er is van de bestuurders bloed afgenomen en opgestuurd naar het NFI voor verder onderzoek.

RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL GROOTEGAST

In Grootegast zagen wij een voertuig rijden die nogal de aandacht trok. Na een controle bleek de bestuurder een A te blazen. Op het bureau heeft de bestuurder, een 29-jarige inwoner uit Grootegast, 335 UGL te blazen. De bestuurder heeft een rijverbod gekregen en er zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

OVERLAST JEUGD LEEK, Zuidhorn

Wij hebben veel meldingen gekregen van overlast van jeugd. In Leek bleek dat jeugd vervelend was in een speeltuin aan de Hoge Borgh. Er is daar jeugd aangetroffen en hiervan hebben wij de namen genoteerd. Later kregen wij meldingen dat, vermoedelijk dezelfde groep, vervelend was in de speeltuin aan de Carel Hieronymuslaan. Hier is niemand meer aangetroffen.

Ook in Zuidhorn kregen ze meldingen dat jeugdigen een DIXI om hadden gegooid en diverse verkeersborden omver had gegooid op de weg. In de nacht en in de mist gaf dit gevaarlijke situaties.

