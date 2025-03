Groningen – Op de N370 bij het Vrijheidsplein heeft maandagochtend omstreeks 08:50 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen.

De N370 was daardoor in de richting van het noorden tijdelijk dicht uit de richting van Drachten wat zorgde voor een omleiding. Eén persoon werd door het ambulance personeel gecontroleerd. De auto is afgesleept door berger Poort.

Foto's