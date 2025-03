De beste plekken in Groningen om live muziek te ervaren

Groningen – Als je woonachtig bent in Groningen, dan leef je natuurlijk in een bruisende stad en kun je lekker gaan genieten wat daar allemaal te doen is. Zo kan het zijn dat je het heerlijk vindt om de stad in te gaan en naar een club te gaan. Toch kan het ook zo zijn dat je liever live muziek wil horen.

In Groningen zijn er gelukkig veel plekken waar je live muziek kunt gaan ervaren samen met je vrienden of familie. Hieronder lees je precies waar je in Groningen live muziek kunt ervaren, zodat je de avond van je leven kan gaan beleven.

1. Spot/ De Oosterpoort

Om te beginnen bij de eerste locatie in Groningen: Spot/ De Oosterpoort. Deze locatie is het perfecte begin, aangezien dit de grootste concertlocatie van Groningen is. In de Oosterpoort kun je heerlijk genieten van live muziek en al je favoriete artiesten. Zo is er in de Oosterpoort een breed aanbod als het gaat om live muziek. Zo kun je genieten in de genres van pop, jazz, klassiek en ook cabaret komt in de Oosterpoort tot leven. Er zijn veel tourende artiesten die naar de Oosterpoort komen om er te kunnen optreden. Zo kun je denken aan namen zoals Pommelien Thijs, Dotan, Milow en ook Frank Boeijen kan er komen optreden. Mocht je nou deze ervaring van live muziek in de Oosterpoort nou niet willen missen? Neem dan snel een kijkje voor Oosterpoort Tickets, zodat je kunt genieten van je favoriete artiest en natuurlijk kunt genieten van live muziek.

2. Stadsschouwburg Groningen

Naast dat je kunt genieten van live muziek bij De Oosterpoort, kun je ook een kijkje nemen bij de stadsschouwburg in Groningen. Het is niet alleen heerlijk om heen te gaan voor live muziek, maar is ook van de buitenkant een prachtig plaatje om te zien. Het is namelijk een van de oudste en mooiste theatergebouwen van Nederland. Een bezoekje aan de schouwburg is het dus al zeker waard.

In de Stadsschouwburg Groningen kun je genieten van goed theater. Er staan namelijk veel cabaretiers op het podium en ook is het de plek voor gave voorstellingen. Naast dat het een plek is om te genieten van theater, is er ook zeker de ruimte om live muziek te volgen. Het geeft namelijk een intieme sfeer en ook is de akoestiek erg prachtig. Mocht je houden van klassieke optredens, jazz of andere genres, dan ben je bij de Stadsschouwburg zeker aan het juiste adres. Kijk snel voor Stadsschouwburg Groningen Tickets, zodat je zelf ook de sfeer kan ervaren van live muziek in een prachtig gebouw.

3. VERA Groningen

Een andere te gekke locatie waar je live muziek kunt volgen in Groningen is de VERA. Het is eerder een club, waar veel wordt georganiseerd met betrekking tot live muziek. Sinds 1899 wordt er al gebruikgemaakt van de VERA in Groningen. Voor een lange tijd kunnen mensen genieten van deze prachtige locatie. Het is namelijk een broedplek voor alternatieve muziek. Denk hierbij aan rock, punk of indie. Grote namen hebben hier ook op het podium gestaan om live muziek te maken. Denk aan de bands Nirvana en U2. De club heeft een prachtige sfeer en is zeker een aanrader als je graag wil gaan genieten van live muziek in Groningen.

4. Muziekcafés door heel Groningen

Als laatste zijn er in Groningen natuurlijk veel cafés te vinden waar studenten een drankje kunnen nuttigen met vrienden. Er zijn veel cafés door de hele stad heen, waar je ook zeker op een avond live muziek kunt horen. Zo kan het zijn dat er een bank op moet treden, dat er een artiest staat of dat er juist ruimte is voor eigen invulling. Als je daar meer van houdt, dan is Groningen ook zeker de plek voor jou. Kijk snel in welk café je terecht kan voor de avond van je leven.

