Bekladdingen in Hoogezand, tips welkom

>Hoogezand – De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over bekladdingen op meerdere plekken in Hoogezand. Heb jij meer informatie? Laat het hun weten.

De afgelopen weken ontvingen we meerdere meldingen van aangebrachte graffiti op meerdere plekken in Hoogezand. Er werden scholen, andere openbare gebouwen, bouwketen en elektriciteitskasten beklad.

De politie doet onderzoek naar de bekladdingen, omdat de bekladdingen leiden tot grote schade voor de maatschappij. Ze doen buurtonderzoek en er worden camerabeelden bekeken.

Heb jij meer informatie over deze bekladdingen? Of heb je wellicht beeldmateriaal waarop iemand te zien is die met de bekladdingen bezig is? Dan komen ze graag met je in contact. Bel de politie op 0900-8844. Meld je dit liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel