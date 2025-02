Brandweer Veendam rukt opnieuw uit voor brandende kliko’s

Veendam – De brandweer van Veendam werd zondagavond wederom voor de 2e zondag op rij naar de G.H. Streurmanstraat voor een brandje in afvalcontainers in de steeg tussen de Vredenrustlaan en de H.J. Topstraat gestuurd. De brand was snel onder controle. Door de brand kunnen er weer een aantal containers worden afgeschreven.

De Veendammer brandweer werd op de 16e van deze maand ook al opgeroepen voor een brand tussen de Vredenrustlaan en de H.J.Topstraat op de hoek van de G.H Streurmanstraat. Al vele jaren ontstaat er zo nu en dan brand in deze bakken.

Foto's