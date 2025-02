Gyas-Hunze Race trok door de Groningse diepen, Redddingsbrigade bewaakte het evenement

Groningen – Wie dit weekend door de binnenstad liep zal het niet kunnen ontgaan: een groot aantal roeiboten die door de Groningse diepen varen. Het gaat om de Gyas-Hunze Race. Volgens commissielid Julia Holterman is dat een erg bijzondere race. Schrijft Oogtv.nl.

Bewaking was er van de Groninger reddingsbrigade(foto`s) bij de twee daagse roeiwedstrijden van Gyas-Hunze.

Hoi Julia! Vandaag is het de tweede dag van de Gyas-Hunze Race. Hoe gaat het tot nu toe? (door: Sebastiaan Scheffer, Oogtv.nl)

“Het gaat ontzettend goed. Vanochtend zijn we om 09.00 uur met de eerste heat begonnen. Dat was wel vroeg, zeker omdat we gisteravond een gezellig feestje hadden. In totaal zijn er vandaag vier heats. De laatste groep start om 16.00 uur. En het is een heel bijzonder schouwspel omdat de wedstrijd door de binnenstad gaat, door de diepen (in Groningen worden grachten diepen genoemd, red.), wat het heel uniek maakt.”

Voor de mensen die deze wedstrijd niet kennen. Wat is de Gyas-Hunze Race precies?

“Het is een roeiwedstrijd die georganiseerd wordt door de verenigingen Gyas en de Hunze. Gyas is een studentenvereniging, de Hunze is een burgervereniging. Dat maakt het dus al heel bijzonder. De eerste editie vond plaats op 5 maart 1978. Dit weekend vindt de 48ste editie plaats. De wedstrijd staat ondertussen bekend om zijn zeven bruggen en zware weersomstandigheden. De wedstrijd moet je zien als een achtervolgingsrace waarbij de snelste deelnemer de heat wint. Het verschil tussen de zaterdag en de zondag is dat de eerstejaars mannen op zondag roeien en de eerstejaars dames op zaterdag.” Meer op Oogtv.nl.

