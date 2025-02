Vredesmars voor Oekraïne trok zondag door binnenstad (video)

Groningen – De vredesmars voor Oekraïne die zondagmiddag in de binnenstad plaatsvond heeft ongeveer duizend mensen op de been gebracht. De mars werd gehouden omdat het maandag drie jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel.

“Af en toe was het behoorlijk emotioneel”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade uit Haren. De Sociale Brigade is kort na het uitbreken van de oorlog opgericht, toen duidelijk werd dat Oekraïense vluchtelingen in het dorp opgevangen zouden worden. Wat begon met het aanbieden van hand- en spandiensten en cursussen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen organisatie met contacten tot in Oekraïne. “Voor veel Oekraïners was het vandaag belangrijk om hier bij aanwezig te zijn. Maar wat heel mooi was, was dat ook veel Nederlanders vandaag aansluiting zochten. Dat voelde heel warm. Dat we samen achter Oekraïne en de Oekraïners staan.”

Mars

Het programma bestond uit een mars waarbij er een route door de binnenstad werd gelopen. Na afloop, bij de terugkeer op de Grote Markt, werden er op een grote landkaart van Oekraïne kinderschoenen en knuffels gelegd. Tijdens de bijeenkomst werd er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de kinderen die al drie jaar lang in oorlog leven. Om hen te ondersteunen was gevraagd om knuffels en schoenen te doneren. Deze zullen de komende periode naar Oekraïne gebracht worden. Tijdens de bijeenkomst werd er door kinderen een lied gezongen en ook voerden zij een dans uit.

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Belangrijk dat we laten zien naast de Oekraïners te staan”

“Het zingen en het dansen heeft op mij veel indruk gemaakt”, vertelt locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks). “Als je hier bent, dan voel je de effecten die de oorlog heeft op mensen. Het is nu drie jaar geleden dat de oorlog begonnen is. Voor veel mensen lijkt dat ver weg. Maar oorlog is voor veel mensen heel echt en ook heel dichtbij. Het is belangrijk dat we, op een dag als vandaag, de Oekraïense gemeenschap laten zien dat we naast ze staan. En ook voor onszelf, dat we ons realiseren dat vrede niet vanzelfsprekend is. Bij oorlog draait het ook veel om de effecten op kinderen. Veel kinderen zijn ook emotioneel vandaag, wat goed te begrijpen is. Dat raakt iedereen.”

Willemijn Kemp (De Sociale Brigade): “Mooi om het sterke eenheidsgevoel te ervaren”

Kemp sluit zich daar bij aan. “Het zingen en dansen, en na afloop het programma in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat, heeft veel indruk gemaakt. Ook het neerleggen van schoenen en knuffels deed veel. Maar wat ik al zei, het is heel mooi om dat sterke eenheidsgevoel te ervaren.” In de kerk bestond de mogelijkheid om een wens of boodschap in een boom te hangen, was er ruimte om stilte in acht te nemen en kon er wat gegeten en gedronken worden.

“Belangrijk dat we onze rug recht houden”

Tijdens de bijeenkomst hadden veel mensen Oekraïnse vlaggen bij zich of droegen borden met daarop teksten als ‘help the Ukranian army’ en ‘bedankt Nederland’. “Ik vond het een hele mooie mars”, laat één van de deelnemers weten. “Er waren ook meer mensen aanwezig dan ik van tevoren gedacht had. Ik vind het ook belangrijk om hier bij aanwezig te zijn. Deze oorlog duurt al drie jaar en het tast ons in alles aan. In het begin waren we afhankelijk van Rusland. Daar hebben we niet aan toe gegeven. We weten nu ook waar we naar toe moeten werken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze rug recht houden in deze onzekere tijden.”

“In de wereld wordt veel verdeeldheid gezaaid”

Iemand anders laat weten de saamhorigheid te koesteren. “We laten vandaag duidelijk zien dat we voor Oekraïne staan. De afgelopen jaren, en zeker ook in de afgelopen week, wordt er in de wereld veel verdeeldheid gezaaid. De enige oplossing is dat Oekraïne weer één geheel wordt. Inclusief de Donbas en de Krim. Dat is wat we hier uit willen stralen.” Een mevrouw uit Oekraïne laat in het Engels weten blij te zijn. “Onze situatie is moeilijk. Maar dat we samen, naast elkaar staan, om Oekraïne te steunen, dat doet mij veel.”

