Verdachte (29) aangehouden na steekpartij in Ter Apel (update)

Ter Apel – Hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een steekincident bij het COA in Ter Apel. Volgens de politie lijkt het erop dat diegene gewond is geraakt bij een steekincident op een andere locatie.

Wat er exact is gebeurd, moet blijken uit onderzoek. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd.

Update maandag:

Omstreeks 13:30 uur zondag ontving de politie een melding van een gewond persoon aan de Ter Apelervenen in Ter Apel. Ter plaatse bleek dat de persoon, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, gewond was geraakt op een andere locatie, in de omgeving van de Ter Apelervenen. Mogelijk gebeurde dit na een conflict tussen meerdere personen, waarbij ook is gestoken. Het slachtoffer moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

In de omgeving van de Ter Apelervenen hebben ze een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. Dit gaat om een 29-jarige man uit Ter Apel. Hij zit vast en wordt verhoord. Op locatie zijn we gelijk gestart met sporenonderzoek. Ook hebben we met getuigen gesproken. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie kijkt naar eventuele camerabeelden uit de omgeving. Mogelijk waren er meer personen betrokken bij het conflict. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van dit steekincident of met mensen die weten wat er precies aan vooraf is gegaan. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Of heeft u beelden uit de omgeving van de Ter Apelervenen van bijvoorbeeld een dashcam? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Dit meldt de politie maandag.

