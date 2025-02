Politie: Verlaten van plaats ongeval in Bedum, tips welkom

Bedum – De politie onderzoekt een het verlaten van een plaats van ongeval in Bedum. Misschien heeft u iets gezien of gehoord?

Uw informatie kan de politie helpen! Het incident heeft plaatsgevonden op zondag 23 februari 2025 tussen 03:30 uur en 04:30 uur in de omgeving van Waldadrift/Schoolstraat in Bedum.

Toedracht: Een Ford type Fiesta heeft een ongeval veroorzaakt waardoor een tuin en twee andere personenauto`s beschadigd zijn geraakt. De bestuurder van deze Ford heeft het de plaats van het ongeval verlaten. De politie is opzoek naar informatie over deze persoon, overige inzittenden en de toedracht van dit ongeval.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

– Informatie/gegevens van andere getuigen die iets hebben gezien/gehoord?

– Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via 0900-8844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Registratienummer: 2025048005.

