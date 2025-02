Politie verricht drie aanhoudingen in Delfzijl vanwege knalpatronen (update)

Delfzijl – In een steegje achter woningen aan de Skagerrak in Delfzijl liep de politie maandag aan het begin van de middag rond in kogelwerende vesten. Het steegje werd daarna ook afgezet met afzetlint en wat pylonnen.

Mogelijk zou er geschoten zijn was de eerste melding. Dat bevestigt de politie nog niet schrijft RTV Noord op hun website. Die zeggen later met een verklaring te komen over wat er gebeurd was.

update 13:30 uur;

Agenten in kogelwerende vesten hebben maandag drie personen aangehouden wegens verboden wapenbezit in Delfzijl.

In een steegje achter een rij woningen aan de Skagerrak waren meerdere knallen te horen. De politie kreeg daar een melding van en rukte uit in kogelwerende vesten vanwege een mogelijk gevaarlijke situatie.

De knallen bleken te komen van knalpatronen, niet van kogels. Meldt Rtvnoord.

Foto's