Grote brand in discotheek Dokkum, brandweer uit Grijpskerk ook ingezet (Video)

Dokkum – Zaterdagavond is een grote brand uitgebroken in discotheek Club33 aan de Legeweg in Dokkum. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in het pand aanwezig, waardoor er geen gewonden zijn gevallen.

Vanwege de omvang van de brand en de rookontwikkeling heeft de brandweer al snel opgeschaald naar “zeer grote brand”. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Ook de brandweer van Grijpskerk is ingezet om te helpen bij de verkenning van het pand. Bekijk de Foto’s op omroep Friesland.

Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd, waarin omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen zegt Telegraaf.nl.

De brand was korte tijd uitslaand, maar woedt volgens de brandweer inmiddels alleen nog binnen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De brandweer richt zich op het voorkomen van uitbreiding naar omliggende panden, vanwege de dichte bebouwing in het gebied. De verwachting is dat de bluswerkzaamheden nog enige tijd zullen duren.

Foto's

Deel dit artikel