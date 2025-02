Melding van brand aan Duinkerkenstraat blijkt loos alarm

Groningen – De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Duinkerkenstraat na een melding van brand in een bijeenkomstgebouw.

Ter plaatse bleek er echter geen sprake van een daadwerkelijke brand. Binnen in het gebouw troffen de brandweerlieden wel rook aan, maar dit was afkomstig van een rookmachine die aan het plafond hing. Vermoedelijk was er eerder op de avond een feestje gaande, en is de rook blijven hangen.

Na een korte controle kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.

