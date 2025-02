Calamiteiten en Evenementenbegeleiding Oldambt gaat samenwerken met Verkeersregelaars Stadskanaal

Winschoten – Calamiteiten en Evenementenbegeleiding Oldambt gaat een samenwerking aan met Verkeersregelaars Stadskanaal. Door deze krachtenbundeling kunnen beide organisaties efficiënter opereren en een nog grotere bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in de regio.

De verkeersregelaars zijn een vast gezicht tijdens evenementen of calamiteiten in Oost-Groningen.

Grotere capaciteit en sneller inzetbaar

Dankzij deze samenwerking hebben we meer verkeersregelaars beschikbaar, wat betekent dat we sneller en flexibeler kunnen inspelen op de vraag naar verkeersbegeleiding. Dit is een enorme meerwaarde voor evenementenorganisatoren en gemeenten, die op zoek zijn naar professionele verkeersregelaars met ervaring en lokale kennis. Bovendien breiden we ons werkgebied verder uit, waardoor we nog meer klanten van dienst kunnen zijn.

Actief op meer dan 100 evenementen per jaar

Jaarlijks staan wij op meer dan 100 evenementen in de regio. Van festivals tot sportwedstrijden en dorpsfeesten: overal zorgen wij voor een veilige en ordelijke verkeersstroom. Met onze uitgebreide expertise zorgen wij ervoor dat bezoekers en deelnemers zich zonder problemen kunnen verplaatsen, terwijl de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart. Naast evenementenverkeer spelen wij ook een belangrijke rol bij calamiteiten. Bij brand, verkeersongevallen of andere noodsituaties zetten wij ons in om het verkeer in goede banen te leiden. Door onze samenwerking kunnen we sneller ter plaatse zijn en zorgen voor een veilige doorgang en werkomgeving voor hulpdiensten.

Samenwerking met drie extra partners: een totaalpakket voor evenementen

Naast de samenwerking met Verkeersregelaars Stadskanaal, hebben wij ook de handen ineengeslagen met drie andere partijen. Zo kunnen we nu beveiliging leveren, medische diensten en een foodtruck. Dit betekent dat wij naast verkeersbegeleiding nu ook een totaalpakket kunnen aanbieden voor evenementen, dankzij onze partners. Met deze samenwerkingen ondersteunen we ook andere ondernemers in de regio, iets waar we als stichting veel waarde aan hechten.

