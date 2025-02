Eigenaresse coffeeshops vecht sluiting aan bij de Rechter

Groningen – De eigenaresse van coffeeshops Dees en De Driemaster probeert de sluiting van haar zaken tegen te houden. Volgens DvhN(+meer informatie) beslist de rechter over twee weken of de coffeeshops open mogen blijven totdat een bodemprocedure is voltooid.

De gemeente wil de vergunningen van de eigenaresse voor de coffeeshops intrekken, omdat ze werd veroordeeld voor belastingfraude en in haar zaken een te grote hoeveelheid softdrugs werd aangetroffen. In 2022 vond de FIOD bij een inval een groot geldbedrag in de woning van de eigenaresse. Vervolgens werd in De Driemaster 18 kilo hasj en wiet gevonden, terwijl maximaal 500 gram was toegestaan.

