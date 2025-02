Man (36) liet 77-jarige vrouw bewusteloos achter en krijgt twee jaar cel met tbs

Onnen – De rechter heeft twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd aan een een 36-jarige man uit Groningen voor poging tot doodslag op een 77-jarige vrouw uit Onnen. Op 15 mei vorig jaar heeft de man haar zwaar toegetakeld in haar woning, waarna zij voor dood is achtergelaten.

Aan het einde van de middag treft de politie de vrouw die dag aan in haar woning, nadat een nicht van de dader agenten had gewaarschuwd. De dader heeft haar verteld dat hij iemand had gedood. Het slachtoffer wordt op haar slaapkamer aangetroffen en is aanspreekbaar, maar erg verward. Meer info en bron RTV Noord.



