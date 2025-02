Twee ongevallen op de A7 t.h.v. Niebert

Niebert – Op de A7 heeft donderdagochtend een ongeval plaatsgevonden tussen een busje en een automobilist. Een busje is achterop een auto gereden waarna deze in de naastgelegen sloot is belandt. Er ontstond een file.



Ambulance en politie kwamen ter plekke voor de hulpverlening. De oprit naar het tankstation was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Ook een tweede ambulance kwam ter plaatse.

In de file van het ongeluk t.h.v. Niebert is daarna ook nog een aanrijding ontstaan. Ook hier is een voertuig achterop een busje gereden. De brandweer kwam ter plaatse voor een voertuig dat aan het roken was. Ook is een ambulance en de politie ter plekke gekomen. Of er hierbij gewonden zijn gevallen is onbekend.

