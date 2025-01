Westerbroek – Dinsdagavond omstreeks 21:15 uur heeft er op de N860 bij Waterhuizen een aanrijding plaatsgevonden.

Eén auto is rechtdoor gereden op de rotonde.De hulpverlening waaronder de politie en een ambulance zijn ter plekke. Hij eindigde bovenop de rotonde.

De bestuurder van de auto is in de ambulance nagekeken. Niemand hoefde uiteindelijk mee. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

