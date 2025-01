Ben jij dit? laatste kans, `binnenkort zonder blur(herkenbaar) online`

Groningen – Ben jij of herken jij deze man? Dan komt de politie graag met je in contact. In een horecagelegenheid aan de Peperstraat in Groningen draaien de discolampen en de muziek op 26 oktober om 03:30 uur nog op volle toeren. Rond die tijd komt het slachtoffer in contact met twee mannen die aan dezelfde tafel staan. Vervolgens slaat één van de mannen, de verdachte, meermaals met de vuist in het gezicht van het slachtoffer.

Een aantal omstanders komen tussen de verdachte en het slachtoffer. Kort daarna verlaat de verdachte man de horecagelegenheid.

Signalement

De verdachte is een man met een lichte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur en krullend, opgeschoren haar. Hij droeg ten tijde van het incident een zwart t-shirt met witte opdruk op de borst. Ook droeg hij een lichte spijkerbroek en lichtgekleurde sneakers.

Ben je de verdachte? Of herken je de verdachte, bijvoorbeeld aan de kleding of door bovenstaande informatie? Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op via 0800-6070, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

De politie deelt nu in eerste instantie beelden waarop het gezicht van de verdachte niet duidelijk zichtbaar is. Meldt de verdachte zich niet, of volgt er geen herkenning, dan kunnen er herkenbare en bewegende beelden worden gedeeld. Ben je of herken je de verdachte, neem dan spoedig contact op met de politie.

Foto's